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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيرساتشي بيبي لـ محمد رمضان تتخطى 6 ملايين مشاهدة

محمد رمضان
محمد رمضان

تخطت أغنية الفنان محمد رمضان التى تحمل اسم “فيرساتشي بيبي”، حاجز ال6 ملايين مشاهدة عبر قناته على “يوتيوب” بعد ثلاثة أيام على طرحها.

ويتبرع محمد رمضان بكامل أرباح الأغنية لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وروج لها عبر حسابه على “إنستجرام”، حيث نشر عبر خاصية ستوري: "انتظروا الليلة أغنية  فيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية بـ يوتيوب".

على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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ودارت أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان فيرساتشي بيبي جمعية الهلال يوتيوب

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