الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

كشف مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وقال إن الوضع سيئ جدا وخاصة سمير غانم، فهو لم يتحسن خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز أفضل نسبيا من زوجها.

لجنة مكافحة كورونا توضح وضعهما

وكشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال حسام حسني في حواره في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" دلال عبد العزيز لا تزال في المستشفى ونسأل أن يتم الله شفاءها على خير ونقوم بزيارتها بصفة دورية ومستمرة في تلقي العلاج".

وأضاف حسام حسني :" إن شاء الله وضع دلال عبد العزيز يكون مستقرا في المستقبل القريب".

وتابع حسام حسني :" لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية وهناك خلل بسيط في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه وندعو المصريين بالدعاء له بالشفاء ".

رامي رضوان يطلب لهما الدعاء

وعلى الجانب الآخر كشف الإعلامي رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز قائلا “إن الاتصالات التي تلقينها للاطمئنان عليهما لم تكن غريبة او غير متوقعة”.

وأضاف الإعلامي رامي رضوان في برنامجه " مساء دي ام سي " المذاع علي قناه " دي ام سي " ، أن الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز لهما رصيد كبير جدا لدي المصريين ولدي جميع العرب مؤكدا اننا في اشد الحاجة للدعاء لهما .