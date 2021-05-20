مدير مشروع رواد 2030 تكشف عن تفاصيل حملة "المليون ريادي".. فيديو

قالت دكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “المليون ريادي” هي حملة جديدة تهدف لخلق كوادر شبابية وإكساب خبرات عملية للشباب، وتستهدف خلق مليون ريادي بحلول عام 2030.

وأضافت خليل خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هدفنا حس الشباب على الابتكار ومساعدتهم في إنجاح مشروعاتهم".

وتابعت مدير مشروع رواد 2030 عدد الشباب الذين سجلوا بالحملة حتى الآن وصل إلى نحو 18 ألف شاب من الجنسين، حيث مثل الذكور نسبة 74%، و26% للإناث.

وأشارت خليل إلى أنه نسعى لمساعدة الشباب على استغلال الفرص المتاحة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، موضحة أن وزارة التخطيط تعمل على نشر مفهوم ريادة الأعمال في مصر.