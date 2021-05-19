وزير الري:مصر جاهزة بالبنية التحتية لموارد المياه حال الملء الثاني لسد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، إن الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر بشكل كبير علي مصر والسودان، خاصة إذا كانت هناك فترات جفاف، لافتا أن عملية الملء ستؤثر علي السودان بشكل أكبر.

وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي ام سي " المذاع علي قناه " دي ام سي " ، أن مصر خلال السنوات الماضية قامت بعمل عدة إجراءات حتي لا يؤثر عليها ملء السد وبالتالي قمنا بتخفيض الزراعات التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه.

وأوضح عبد العاطي، أننا قمنا بعمل 120 محطة خلطت وساهمت في وصول المياه الي النهايات والآن نعمل على إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها.



وتابع: أن مصر جاهزة بوجود بنية تحتية قوية للموارد المائية في حالة الملء الثاني لسد النهضة ونعمل علي تبطين الترع ومشروعات أخرى لزيادة القدرة على تحمل الصدمات في أي وقت.