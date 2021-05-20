خبير: إدارة فيسبوك غير محايدة بسبب حجبها لـ منشورات فلسطين

قال محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية ، إن أي منصة إلكترونية مثل فيسبوك لها مجموعة من الاشتراطات ومنها عدم نشر محتوى يحض على العنف والكراهية والإرهاب وتقوم بحجبها على الفور .



وأضاف محمد حجازي في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" فيسبوك بدأ في حجم المنشورات التي بها منشورات عن فلسطين والمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي".

وتابع محمد حجازي :" كثير من الحكومات والدول تعاني من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيام المنصات بحجم نوعية معينة من المحتوى الذي يتم نشره على المنصة".

وأكمل محمد حجازي: "عندما يكون المحتوى لا خروج فيه عن القواعد القانونية والاشتراطات التي وضعتها المنصة نفسها ويتم حجب المحتوى في تلك الحالة تصبح المنصة غير محايدة وهذا ما حدث من إدارة فيسبوك مع منشورات فلسطين".