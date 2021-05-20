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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. فتح صناديق الاقتراع بالخارج في الانتخابات الرئاسية

سوريا.. فتح صناديق الاقتراع بالخارج في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

انطلقت عمليات الاقتراع في انتخابات الرئاسة للسوريين في الخارج، من أستراليا لتكون أول بلد يصوت فيه أفراد الجالية السورية.

ونقلت وسائل إعلام سورية، عن القنصل الفخري في أستراليا ماهر دباغ، أن صناديق الاقتراع في كل من سيدني وملبورون افتتحت أمام أفراد الجالية السورية للإدلاء بأصواتهم.

وبعد نحو ساعة على بدء التصويت في أستراليا أعلن القائم بالأعمال في السفارة السورية في اليابان محمد حسنين خدام، أن صناديق الاقتراع ستفتتح بعد قليل أمام السوريين هناك.

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وكان معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان قال إن هناك دولا لن تشهد عمليات اقتراع بينها دولتان أبلغتا دمشق رفضهما لإجراء الانتخابات على أراضيهما وهما تركيا وألمانيا.

ومن المقرر أن تجري عمليات الاقتراع للسوريين في الداخل، يوم 26 من الجاري.

الإنتخابات الرئاسية السورية سوريا الانتخابات الرئاسية بشار الأسد

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