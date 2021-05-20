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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آخر تطورات الساحة الفلسطينية في الساعات الأخيرة

هنا فلسطين | مستشار الأمن القومي الأمريكي يتواصل مع مصر لخفض التصعيد.. وإعلام عبري يتوقع موعد إنهاء عدوان إسرائيل على غزة

صدى البلد

يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي عشر على التوالي, ويرصد موقع "صدى البلد" في التقرير الآتي أهم الأنباء من فلسطين خلال الساعات الماضية:


الخارجية الأمريكية: مستمرون في جهود خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين لخفض التصعيد في قطاع غزة.

 

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مختلفة بقطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عدة إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

 

إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

رجحت وسائل إعلام عبرية أن تدخل التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل حيّز التنفيذ عصر الجمعة، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد ظهر الجمعة على الأرجح.

 

أول رد من فيسبوك على اتهامه بالعنصرية بشأن غزة

أصدر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء أول رد فعل بعد الاتهامات المتزايدة له بالعنصرية، في طريقة تعامله مع أزمة التصعيد في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على القطاع. وقال إنه قرر إنشاء مركز عمليات خاص بمراقبة المحتوى، بشأن التصعيد في غزة.

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مختلفة بقطاع غزة

إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

مستشفى العريش يستقبل الدفعة الثالثة من مصابي غزة

إعلام فلسطيني: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق قذائفها على شواطئ قطاع ‎غزة

كتائب القسام تعلن استهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل برشقات صاروخية
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية على قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين فجر الخميس.

 

الرئيس الفلسطيني وجوتيريش يبحثان بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجهود الدولية المبذولة لوقف فوري لإطلاق النار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الأربعاء.


بسبب فلسطين.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يتواصل مع مصر

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، التواصل مع الحكومة المصرية لمناقشة الأزمة الراهنة في فلسطين.


يديعوت أحرونوت: إسرائيل نجحت في إقناع واشنطن بمواصلة عملياتها بغزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاء، عن نجاح إسرائيل في إقناع الولايات المتحدة بالسماح لها بمواصلة عمليتها العسكرية في غزة لبضعة أيام أخرى.

 

مسئول بارز بـ حماس يكشف موعد وقف إطلاق النار في فلسطين
كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، عن توقعه بأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة خلال يوم أو يومين.

 

بايدن يطالب نتنياهو بخفض التصعيد اليوم

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وأبلغه أنه يتوقع "خفضاً كبيراً للتصعيد اليوم تمهيداً لوقف إطلاق النار".

 

الرئيس الأمريكي يعنّف نتنياهو: انتهى وقت المزاح وحان وقت وقف إطلاق النار

كشف مصدر إسرائيلي، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصر في محادثة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

الخارجية الأمريكية: مستمرون في جهود خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

كتائب القسام تعلن استهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل برشقات صاروخية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل نجحت في إقناع واشنطن بمواصلة عملياتها بغزة

من جنوب لبنان.. إطلاق 4 صواريخ باتجاه إسرائيل

من جنوب لبنان.. إطلاق 4 صواريخ باتجاه إسرائيل
 

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بأن 4 صواريخ، أطلقت، عصر الأربعاء، من جنوب لبنان، باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

 

وقف إطلاق النار يقترب.. الجارديان: الوساطة المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تكتسب زخما كبيرا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الوساطة المصرية تكتسب زخما كبيرًا بين الفصائل الفلسطينية في غزة، فيما يمكن اعتباره إشارة إلى كون وقف إطلاق النار أصبح ممكنًا في المدى المنظور.

 

 

 

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