عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احصل على آيفون X بـ 6200 جنيه فقط.. عرض نهاية الأسبوع

احصل على آيفون X
احصل على آيفون X بـ 6200 جنيه فقط.. عرض نهاية الأسبوع

نجحت باقتدار فئة الـ X الشهيرة بهواتف آيفون الذكية الأبرز في العالم، في كسب احترام الملايين منذ ظهوروها لأول مرة فى عام 2017، مع تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية المعروف فى آيفون، أضف إلى ذلك كاميرا عالية الدقة و بطارية قوية، فقط يعيبها سعرها المرتفع.

وبحسب موقع تك رادار التقني، تستطيع الحصول على  نسخة مجددة من iphone X سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، من خلال متجر ايباي الشهير مقابل 397 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 6200 جنيه مصري.

يذكر أن هاتف iphone X يقدم أداءاً مثالياً قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يأتى هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.

يحتوى الهاتف على بطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.

تستطيع الحصول على نسختك من آيفون X باللون الأسود نسخة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.

آيفون iPhone X iPhone آيفون x آبل

موضوعات متعلقة

كل 5 ثوان.. حقيقة تصوير هواتف آيفون مستخدميها دون إذن|صور

عروض رمضان.. اشتر آيفون 7 بـ 1350 جنيها

عرض رمضان.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4700 جنيه

ترشيحاتنا

الصين: سفينة حربية أمريكية دخلت مياهنا الإقليمية بشكل غير قانوني

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها وموعد إعلان اللجنة الجديدة

هاني شاكر: أتمنى عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك.. والنادي ليس حقلا للتجارب

بسبب الكارثة التي تواجهها..الهند تعلن تعليق تصدير لقاح كورونا الى دول العالم الفقير

ماذا يفعل كثرة الاستغفار؟ 11 فائدة عظيمة تعرف عليها

استشهاد فلسطينية وإصابة 8 آخرين بقصف إسرائيلي جنوب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

مجلس الوزراء: تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بأجهزة الدولة لعدم انتشار كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ