احصل على آيفون X بـ 6200 جنيه فقط.. عرض نهاية الأسبوع

نجحت باقتدار فئة الـ X الشهيرة بهواتف آيفون الذكية الأبرز في العالم، في كسب احترام الملايين منذ ظهوروها لأول مرة فى عام 2017، مع تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية المعروف فى آيفون، أضف إلى ذلك كاميرا عالية الدقة و بطارية قوية، فقط يعيبها سعرها المرتفع.

وبحسب موقع تك رادار التقني، تستطيع الحصول على نسخة مجددة من iphone X سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، من خلال متجر ايباي الشهير مقابل 397 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 6200 جنيه مصري.

يذكر أن هاتف iphone X يقدم أداءاً مثالياً قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يأتى هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.

يحتوى الهاتف على بطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.

تستطيع الحصول على نسختك من آيفون X باللون الأسود نسخة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.