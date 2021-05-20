جرعات عالية من هذا الفيتامين تسبب مشاكل صحية فعلى الرغم من أن فيتامين د مهم للغاية لصحة جيدة فهو يلعب عدة أدوار في الحفاظ على صحة خلايا الجسم وعملها بالطريقة التي ينبغي لها.

ومع ذلك ، من الممكن أيضًا - على الرغم من ندرته - أن يتراكم هذا الفيتامين ويصل إلى مستويات سامة في جسمك.



وفقا لموقع هيلث يشارك فيتامين د في امتصاص الكالسيوم وحماية العظام والعضلات وصحة القلب ويوجد بشكل طبيعي في الطعام ويمكن أن ينتجه جسمك أيضًا عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس.

قد يساعد الوصول إلى مستويات كافية من فيتامين (د) في الدم على تعزيز مناعتك وحمايتك من أمراض مثل هشاشة العظام والسرطان

في حين أن عددًا متزايدًا من الأشخاص يتناولون مكملات فيتامين (د) ، فمن النادر أن تجد شخصًا لديه مستويات عالية جدًا من هذا الفيتامين في الدم.

إليك 6 آثار جانبية لتناول جرعات عالية من هذا الفيتامين

1. ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم



يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم من الطعام الذي تتناوله. في الواقع ، هذا هو أحد أهم أدوارها.

ومع ذلك جرعات عالية من هذا الفيتامين تسبب مشاكل صحية للعظام فقد يصل الكالسيوم في الدم إلى مستويات يمكن أن تسبب أعراضًا مزعجة وخطيرة.

تشمل أعراض فرط كالسيوم الدم أو ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم ما يلي:

ضيق في الجهاز الهضمي ، مثل القيء والغثيان

وآلام المعدة

التعب والدوخة والارتباك

العطش الشديد

كثرة التبول

2. الغثيان والقيء وضعف الشهية



ترتبط العديد من الآثار الجانبية للكثير من فيتامين (د) بالكالسيوم المفرط في الدم وتشمل الغثيان والقيء وضعف الشهية.

ومع ذلك ، لا تحدث هذه الأعراض لدى كل شخص لديه مستويات مرتفعة من الكالسيوم.

في بعض الأشخاص وجد أن العلاج بجرعات عالية من فيتامين د يسبب الغثيان والقيء ونقص الشهية بسبب وارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

3. آلام في المعدة أو إمساك أو إسهال

تعد آلام المعدة والإمساك والإسهال من الشكاوى الهضمية الشائعة التي ترتبط غالبًا بعدم تحمل الطعام أو متلازمة القولون العصبي وقد تنجم آلام المعدة أو الإمساك أو الإسهال عن جرعات كبيرة من فيتامين (د) التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.



5. فقدان العظام



نظرًا لأن فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم فإن الحصول على ما يكفي منه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على عظام قوية .

ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يضر بصحة العظام و فقدان العظام عن طريق التدخل في نشاط فيتامين ك 2.

6. الفشل الكلوي



قد يؤدي تناول الكثير من فيتامين (د) إلى إصابة الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من الكلى السليمة ، وكذلك أولئك الذين يعانون من

أمراض الكلى .

إذا كنت تتناول مكملات فيتامين (د) وتعاني من أي من الأعراض المذكورة ، فاستشر أخصائي الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن.