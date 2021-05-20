قصف صاروخي علي إسرائيل.. القسام تضرب زيكيم ورشقة صاروخية علي عسقلان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.



واستهدف الطيران الإسرائيلي منصة إطلاق صواريخ ومستودعين للسلاح تابعين لحركة حماس في خان يونس بقطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار تدوّي في مستوطنات الغلاف بعد 8 ساعات من الهدوء.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة استهداف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة زيكيم بصاروخ موجه شمالي القطاع.

وأضافت بأنها قصفت محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن حماس أطلقت صاروخاً مضادا للدروع نحو هدف في المنطقة المحاذية لشمال قطاع غزة.



وعلي الجانب الأخر أطلق جنود الاحتلال قنابل دخانية بشكل مكثف في محيط عملية القسام في قاعدة زيكيم.