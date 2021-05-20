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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل جديد لإثيوبيا في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي

أعلنت السلطات في إثيوبيا، اليوم الخميس، أن الانتخابات البرلمانية ستنظم في 21 يونيو المقبل.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال منظمون إن إثيوبيا أرجأت انتخاباتها البرلمانية لأكثر من أسبوعين بعد أن كان من المقرر أن تتم في 5 يونيو المقبل، وذلك للمرة الثانية التي يؤجل فيها التصويت.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أغسطس 2020 لكن بسبب فيروس كورونا وتفشيه تم إلغائه وتأجيلها.

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ومنذ ذلك الحين اندلع الصراع في منطقة تيجراي الشمالية التي لن تشارك في التصويت وفي مناطق أخرى.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، أعلن في وقت سابق، عدم تمكنه من إجراء الانتخابات في 5 يونيو المقبل.

وقال المجلس، إن القرار جاء بسبب "تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع".

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