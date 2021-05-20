عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسيوط تناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

إجتماع وكيل وزارة
إجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمديري الإدارات

عقد محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التعليم بمحافظة أسيوط، اجتماعا مع قيادات المديرية لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.


جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقى، وكيل مديرية التربية و التعليم، وعبد الناصر محمد حامد، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وهشام طاهر حسن، مدير إدارة شئون الطلبة بالمديرية، ورؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة والتقدير.

لاستقبال 262.474 طالباً وطالبة.. تعليم الجيزة تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم القاهرة: انتظام سير الامتحانات التكميلية بجميع المدارس وسط إجراءات احترازية


وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.


وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 يونيو.

تعليم أسيوط اخبار اسيوط محافظة أسيوط امتحانات الثانوية العامة 2021 اتخاذ الإجراءات الاحترازية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم كفرالشيخ: خدمة الشباك الواحد منعت ابتزاز المواطنين وأسرعت الأداء.. صور

تعليم أسيوط تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

حمادة يلعب .. حكاية سيارة غادة عادل عندما كانت مهندسة | صور

حقيقة حصول لاعبي الزمالك على مستحقاتهم المتأخرة

سمير رؤوف: الإصلاح الهيكلي لمنظومة التعاملات المالية أحد أسباب تسارع النمو في مصر

ميزو ومسعودي وفطوطة.. شخصيات بارزة في مشوار سمير غانم

سمير غانم ترك الشرطة بعد رسوبه وتاريخ حافل بالفن السابع

37 سنة حب| حكاية زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد مطاردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

احذر.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة الاستيلاء على ميراث ذوي الإعاقة

قرار عاجل من السلطات البحرينية بسبب كورونا

عقوبات قوية.. الكاف يحذر صن داونز قبل مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد القبض عليه.. زعيم بوكو حرام في نيجيريا يفجر نفسه بحزام ناسف.. تفاصيل

معاش سنة .. وبحد أدني 500 جنيه|تعرف علي شروط الحصول علي منحة الزواج

أنا في سن أمكم| تحقيقات موسعة في تناوب شابين اغتصاب سيدة بالجيزة

سمير غانم| مشوار حافل بالأدوار المميزة ولمحات من أبرز محطات حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر ومواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ