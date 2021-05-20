تعليم أسيوط تناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

عقد محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التعليم بمحافظة أسيوط، اجتماعا مع قيادات المديرية لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.



جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقى، وكيل مديرية التربية و التعليم، وعبد الناصر محمد حامد، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وهشام طاهر حسن، مدير إدارة شئون الطلبة بالمديرية، ورؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة والتقدير.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 يونيو.