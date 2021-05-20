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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتفاق مصري أمريكي لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وقال السفير بسام  راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى  من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

 

وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره وتثمينه  لجهود الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية.

 

وأكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

 

وتم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي جو بايدن الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن

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