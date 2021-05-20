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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: 80 اتصالا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

البيت الابيض
البيت الابيض

كشف البيت الأبيض عن وجود تقارير مشجعة عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إنه تم إجراء أكثر من 80 اتصالا مع كبار القادة في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية وعبر المنطقة .


وأضافت "أن هذه الاتصالات كانت إما شخصيا أو عبر الهاتف، وكان منهجنا هو استخدام دور الولايات المتحدة في العلاقات مع الدول على الأرض لتسيير جهودنا بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية". 

البيت الأبيض غزة المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إسرائيل السلطة الفلسطينية

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