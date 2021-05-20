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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة حلوان: تشعيب الطلاب الإلكترونى لمنع التكدس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان عمليات تشعيب الطلاب الإلكترونى لتقليل التجمعات ولمنع التكدس ام شبابيك موظفين شئون الطلاب وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورنا والحد من إنتشارها .

 

وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان عن بدء التشعيب الإلكترونى لطلاب الكلية بالفرقة الثانية - عربى - لغات - انتظام - انتساب.


وأشار مسئولو شئون الطلاب إلى أنه تم فتح باب التسجيل التشعيب الإلكترونى لطلاب الكلية من خلال الرابط التالي :

http://app2.helwan.edu.eg/Commerce
 


كما نوه مسئولو شئون الطلاب الى انه فى حال حدوث اى مشكلة خلال التشعيب الالكتىونى على الطلاب سرعة تقديم شكوى عبر الموقع الاتى : 
http://app2.helwan.edu.eg/Commerce 


وأنه يجب على الطلاب خلال تقديم الشكوى ذكر البيانات الخاصة بهم من الاسم و رقم الجلوس والرقم القومى وإرفاق صورة الرقم القومى للطالب مع مجمل الشكوى الخاصة به لحلها فى نغش اليوم.

 

جدير بالذكر انه مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان ينظم ندوة تعريفية للإلتحاق ببرنامج الدراسات المتحفية والتراث وإدارة الثقافة المُقدم من هيئة فولبرايت الوطنية Binational Fulbright Commission للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت رعاية  الدكتور/ ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة/ منى فؤاد عطية ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

ويعقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ورشة العمل الإفتراضية Online Webinar، بالتعاون مع هيئة فولبرايت الوطنية بمصر Binational Fulbright Commission، وذلك لتوضيح مختلف أنواع المنح والفرص المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب البحث وذلك للدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الدراسات المتحفية والتراث وإدارة الثقافة. كما سيتم توضيح كافة الشروط للمنح المتاحة مع تقديم الدعم الفنى لمن يرغب فى التقدم لتلك المنح.

 

وأكد  الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية للتعرف على البرامج الجديدة التي تقدمها الدول المانحة للمجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من هذه البرامج والورش المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، وهو ماتيسره الجامعة  حيث يعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على البرامج العلمية الجديدة  لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.
 

التشعيب الإلكترونى تشعيب الطلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان اخبار التعليم

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