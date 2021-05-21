مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ينعي أيقونة الكوميديا سمير غانم

نعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنان الكبير سمير غانم الذى توفي اليوم تاركا إرثا فنيا عظيما في السينما والمسرح والتلفزيون.

وأكدت إدارة المهرجان أن الوسط الفني فى مصر والوطن العربى فقد أحد صناع البهجة وأيقونة من أيقونات الكوميديا، حيث قدم عبر مسيرته الفنية الطويلة أعمالا رسمت الابتسامة علي وجوه الملايين بأسلوبه المميز وأدائه التلقائي الجميل.

والفنان سمير غانم من مواليد عام 1937 وتخرج من كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وعقب وفاة الضيف أحمد قدم سمير غانم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .