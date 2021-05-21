حنان مطاوع تنعى الفنان الراحل سمير غانم .. شاهد

نعت الفنانة حنان مطاوع الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء امس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا ، ونشرت صورة له عبر حسابها بموقع انستجرام .

وعلقت حنان مطاوع قائلة “ خبر حزين،من أطيب وأجمل وألذ خلق الله،ربنا يرحمك ويصبر دنيا وإيمي ويشفي مدام دلال ”.



يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية .