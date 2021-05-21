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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دلال عبد العزيز تتصدر قوائم التريند.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

دلال عبد العزيز وزوجها
دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم

تصدر اسم الفنانة دلال عبد العزيز قوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، ومحرك البحث جوجل، لرغبة محبيها والجمهور في معرفة آخر تفاصيل حالتها الصحية ورد فعلها بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم. 

حالة دلال عبد العزيز 

مازالت أسرة الفنان الراحل سمير غانم تخفي خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت تعاني من أعراض إصابتها بفيروس كورونا، التي نقلت على إثرها إلى المستشفى مع زوجها لكنه فارق الحياة. 

حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية مستقرة حتى هذه اللحظة وفق تصريحات الأطباء في مستشفى العزل التي نقلت إليها بعد إصابتها، ويأمل الأطباء خروجها من العناية المركزة قريبا. 

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دنيا سمير غانم مع والدتها في المستشفى للتأكد من عدم علمها بوفاة والدها.. خاص

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نشرة الفن| وفاة سمير غانم تفجع الوسط الفني.. ومصدر طبي يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد. سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

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