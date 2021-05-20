حالة دلال عبد العزيز .. وسبب الوفاة | تغطية خاصة من صدى البلد لـ وفاة صانع الكوميديا سمير غانم .. مصادر: ابنتاه تطلبان ملابس سوداء لارتدائها في المستشفى

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، إثر صراعه مع فيروس كورونا المستجد.

وعلم موقع صدى البلد الإخباري، أن عائلة الفنان الراحل سمير غانم تخفي خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وتتواجد حاليا دلال عبد العزيز داخل مستشفى العزل.

سبب الوفاة

ومن جانبه نعى الفنان حسن الرداد حماه الفنان الكبير سمير غانم، ونشر حسن صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابه علي "انستجرام" وكتب " إنا لله و إنا اليه راجعون ..وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله.💔 ..ملحوظة: الوفاة ليست بسبب #كورونا ولكن بسبب الفشل الكلوي".

حالة دلال عبد العزيز

وكشف مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وقال إن حالتها مستقرة ونأمل أن تتحسن خلال الفترة المقبلة وتخرج من العناية المركزة.

من أمام مستشفى الصفا

من جهة أخرى طالب المنتج أحمد السبكي الصحفيين المصورين بوقف التصوير فورا أمام مستشفى الصفا المتواجد بها جثمان الفنان سمير غانم، ومغادرة المكان لإخفائهم الخبر عن الفنانة دلال عبد العزيز، وهو النفس الأمر الذي طلبه عدد من المقربين لعائلة سمير غانم.

جنازة سمير غانم

يشيع جثمان الفنان الراحل سمير غانم غدا من مسجد المشير بعد صلاة الجمعة، حسبما أكد الفنان هشام جمال.

رحلة سمير غانم

سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية،وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح .

أمنية لم تتحقق

قال النجم سمير غانم، في لقاء تليفزيوني سابق، عبر برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، التي بدأت وقالت له عن أمنيته في إنجاب الذكور، لكنه قال إن هذا بأمر الله.

وأكد للمذيعة وفاء الكيلاني، إنه ترك وصية لازواج بناته، وابنتيه، ووجه وصية إلى حسن قائلا: «كنا في الغردقة، وقولتله كلمة في ودنه، وقولتله أنا مش هوصيك عليها يا حسن. أنت فاهم».

أما عن وصية سمير غانم للإعلامي رامي رضوان، فقال: «ملحقتش، ومكونتش مركز»، وعن وصيته لدنيا وأيمي، قال: «هم عاقلين وإيمي حنينة جدا».

و علم موقع "صدى البلد" الإخباري، أن الفنانتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، كانتا متواجدتين في المستشفي صباح اليوم لزيارة والدهما الفنان الراحل سمير غانم.

وبعد معرفتهما خبر وفاته حرصت دنيا وإيمي على إبلاغ المقربين منهما بإحضار ملابس سوداء لهما

وكانت الفنانتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، متواجدتين في المستشفي صباح اليوم لزيارة والدهما الفنان الراحل سمير غانم.

الحزن يخيم على الوسط الفني

وخيمت أجواء حزينة على الأجواء أمام مستشفى الصفا بعد وفاة سمير غانم حيث كان الفنان محمد هنيدي والفنانة وفاء عامر من أوائل المتوافدين على المشفى بالإضافة للفنان كريم فهمي وزوجته ، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الزخم في كلمات المحبة والوداع من جانب الفنانين على رأسهم عمرو دياب وعادل إمام ، ومحمد صبحي وإسعاد يونس ، و أنغام وغيرهم .

و انتهى نقيب الممثلين أشرف زكي من جميع الإجراءات الخاصة بتصاريح دفن الفنان الكبير سمير غانم من مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين.



وحرص الدكتور أشرف زكي على الحضور للمستشفى، ولازم الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم للانتهاء من جميع الأوراق الخاصة بالدفن.



ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير سمير غانم والذي قدم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.