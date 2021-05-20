عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمير غانم| مشوار حافل بالأدوار المميزة ولمحات من أبرز محطات حياته

سمير غانم
سمير غانم

حقق الفنان الكبير الراحل سمير غانم، العديد من النجاحات الفنية المبهرة على مدار مشواره الفني الحافل، نستعرض لكم أبرز أعماله ومحطاته الفنية من خلال التقرير التالي:

 

التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.
 

وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.
 


وبدأت شهرتهم تتسع، حيث نال هذا اللون الجديد قبولا كبيرا لدى المشاهدين، فقد داعب لديهم فكرة التجديد، لتصبح تلك الفرقة من أهم علامات نجاح الإرسال التليفزيوني وهو في مهده، وفي عام 1970 رحل الضيف أحمد فجأة، وكان رحيله صدمة كبيرة، فقد انحلت الفرقة ولم يستطع غانم وسيدهم الاستمرار إلا بعدد محدود من الأعمال، أهمها مسرحية "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور"، والتي اعتبرت آخر أعمال غانم مع سيدهم.
 

وفي بداية الثمانينات، عرج سمير غانم على مجال فني آخر وهو مجال الفوازير، حيث استمر مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد في عمل فوازير تحت اسم "سمورة" و"فطوطة" لفترة طويلة، ونالت تلك الفكرة قبولا وانتشارا واسعا.
 

وتألق سمير غانم أيضا من خلال شاشة السينما، فقد وقف أمام كار الفنانيين ليضيف بطلته الكوميدية بعدا جديدا في الأداء الكوميدي، ومن أهم أعماله: "إحنا بتوع الإسعاف"، و"أحلى أيام العمر"، و"الرجالة في خطر"، و"كله تمام"، و"عضة كلب"، و"أذكياء ولكن أغبياء"، و"أميرة حبي أنا".
 


ومع هذه الشهرة والانتشار الواسع، يظل الفنان سمير غانم يحمل معه أسرارا وخبايا لا يعرفها عنه مجهوره ومحبيه، ومن أبرز تلك الخبايا زواجه من فتاة صومالية في بداية حياته وقبل ارتباطه بالفنانة دلال عبد العزيز.
 

ففي أحد حواراته الفنية السابقة، كشف غانم عن أنه تزوج في شبابه بفتاة صومالية، مضيفا أنها كانت من أشد المعجبين بفنه وأدائه وحضوره على خشبة المسرح، مشيرا إلى أنها كانت تحضر يوميا للمسرح تتابع أعماله، ولفتت نظره بهذا الاهتمام والمتابعة المستمرة.
 

وتابع: "وبالفعل تم عقد القران بتشجيع من زميلي الفنان الراحل الضيف أحمد"، وقال: "لقد استمر زواجنا عاما واحدا ولم يستمر بسبب النصيب واختلاف الطباع"، لافتا إلى أن "والدتي كانت تحبها جدا"، مشيرا إلى أنها "كانت بتمشي ورايا في كل مكان، والحقيقة إنها كانت سمرا بس قمر".
 

وتزوج الفنان سمير غانم في بداية الثمانينات من الفنانة دلال عبد العزيز بعدما جمعتهما معا مسرحية "أهلا يا دكتور"، حيث ارتبطا معا بقصة حب انتهت بالزواج واستمر إلى الآن وأثمر عن إنجاب الفنانتين دنيا سمير غانم وأمل سمير غانم، الشهيرة بـ"إيمي".
 

ترشيحاتنا

حمادة يلعب .. حكاية سيارة غادة عادل عندما كانت مهندسة | صور

حقيقة حصول لاعبي الزمالك على مستحقاتهم المتأخرة

سمير رؤوف: الإصلاح الهيكلي لمنظومة التعاملات المالية أحد أسباب تسارع النمو في مصر

ميزو ومسعودي وفطوطة.. شخصيات بارزة في مشوار سمير غانم

سمير غانم ترك الشرطة بعد رسوبه وتاريخ حافل بالفن السابع

37 سنة حب| حكاية زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد مطاردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

احذر.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة الاستيلاء على ميراث ذوي الإعاقة

قرار عاجل من السلطات البحرينية بسبب كورونا

عقوبات قوية.. الكاف يحذر صن داونز قبل مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد القبض عليه.. زعيم بوكو حرام في نيجيريا يفجر نفسه بحزام ناسف.. تفاصيل

معاش سنة .. وبحد أدني 500 جنيه|تعرف علي شروط الحصول علي منحة الزواج

أنا في سن أمكم| تحقيقات موسعة في تناوب شابين اغتصاب سيدة بالجيزة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز علي أنباء انفصالها عن أحمد العوضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر ومواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ