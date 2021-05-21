الصحف الكويتية اليوم.. التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية.. وبايدن يبحث مع السيسي وقف العنف والتصعيد

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية

الرئيس السيسى يشكر بايدن لدوره فى إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة

الكويت تعفي فئات محددة من الحجر الصحي عند القدوم إليها

وزير خارجية السعودية لإسرائيل: دوامة العنف لا تجلب إلا الخراب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وقالت صحيفة "الأنباء" إن المساعي المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، نجحت، مشيرةً إلى أن القاهرة "سترسل وفدين أمنيين إلى تل أبيب والمناطق الفلسطينية" لدعم وقف اطلاق النار وسيعملان على "متابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة".

وذكرت "الراي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، هاتفيا، الخميس، التطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد الأخير وجهود وقف إطلاق النار، حيث شدد الأخير على حرص الأمم المتحدة لمساندة الجهود المصرية الحالية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك تجنبا لمزيد من التداعيات السلبية التي قد تلقي بظلالها على استقرار الأوضاع بالمنطقة بوجه عام.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس السيسي قوله: "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة، ووقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.



وتابع: "وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن" لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر، قوله خلال كلمته أمام الأمم المتحدة: "ما نشهده اليوم من جرائم شنيعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم والاعتداء عليهم أمام مرأى المجتمع الدولي ما هي إلا ممارسات تؤكد تكريس إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لسياسة الاحتلال والفصل العنصري وتتنافى مع مقاصد ومبادئ الميثاق وتنتهك انتهاكا صارخا القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وأفادت "القبس" بأن السلطات في دولة الكويت أصدرت قرارا عاجلا بإعفاء فئات محددة من الحجر الصحي عند القدوم إليها، حيث أنهى مجلس الوزراء الكويتي الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد شريطة إجراء فحص (PCR) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

وأبرزت "الراي" تصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان خلال جلسة الأمم المتحدة، حيث أعرب عن رفض المملكة إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، مستنكرا بقوة أي استهداف للمدنيين وكل ممارسات أحادية واستفزازية تُذكي الكراهية والتطرف.

وقال بن فرحان، إن الأحداث الأخيرة المتصاعدة والاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني، تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه يشكر الرئيس السيسي على الجهود المصرية، التي بذلت من أجل التوصل إلى الاتفاق.

وأشاد بايدن بوقف إطلاق النار ، وقال إن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة. وأضاف ، أن بلاده ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. وقال، ان الاتفاق يمثّل "فرصة حقيقية" للمضيّ قدماً.