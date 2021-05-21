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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عار على إسرائيل وفشل لنتنياهو.. أعضاء بـ الكنيست يهاجمون وقف إطلاق النار مع غزة

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة أن العديد من معارضي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، انتقدوا اتفاق وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين، معتبرين أنه "يضر بالردع الإسرائيلي"، وأنه "عار على الحكومة الإسرائيلية".

وقال زعيم "الأمل الجديد" جدعون ساعر أن "وقف النشاط العسكري الإسرائيلي دون فرض أي قيود تمنع تسليح حماس وتقويتها ودون عودة الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة، سيكون إخفاقا سياسيا يدفع نتنياهو ثمنه في المستقبل".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار سيضر بشدة بالردع الإسرائيلي ضد حماس والجماعات المسلحة الأخرى".

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ووصف رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيجدور ليبرمان ، وقف إطلاق النار بأنه "فشل آخر لنتنياهو"، وقال إن "حماس في وضع يمكنها من تهديد إسرائيل بسبب تساهل الحكومة السابق تجاه الحركة وأن وقف إطلاق النار يمكن أن يعززها".

وأضاف: "الشخص الذي رعى حماس ومكنها من الوصول إلى ما هي عليه اليوم هو نتنياهو".

وحذر زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، الداعم الرئيسي لنتنياهو، من أنه إذا تضمن اتفاق وقف إطلاق النار تنازلات بشأن القدس، فإنه "على نتنياهو أن ينسى تشكيل الحكومة".

وقال إيتامار بن جفير، رئيس فصيل "عوتسما يهوديت" المتطرف في الصهيونية الدينية، إنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار لا يمكنه دعم نتنياهو"، مؤكداً أن "سكان الجنوب أقوياء وعازمون لكن الحكومة الإسرائيلية للأسف ليست كذلك.. أخجل من الحكومة الإسرائيلية وأعتقد أن وقف إطلاق النار بصق في وجه سكان الجنوب".

إسرائيل نتنياهو غزة الكنيسة إطلاق النار

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