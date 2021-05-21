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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دلال عبد العزيز تحرم من وداع زوجها سمير غانم.. تفاصيل حالتها الصحية

سمير غانم - دلال
سمير غانم - دلال عبد العزيز

خيمت مشاعر الحزن على أحباب الفنان الكبير سمير غانم عقب وفاته أمس متأثرا بـ خلل في وظائف الكلي مع إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 

وتصدر اسم الفنانة دلال عبد العزيز قوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، ومحرك البحث جوجل، لرغبة محبيها والجمهور في معرفة آخر تفاصيل حالتها الصحية ورد فعلها بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم. 
 

ومازالت حتى اللحظة أسرة الفنان الراحل سمير غانم تخفي خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت تعاني من أعراض إصابتها بفيروس كورونا، التي نقلت على إثرها إلى المستشفى مع زوجها لكنه فارق الحياة. 

 

حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية مستقرة حتى هذه اللحظة وفق تصريحات الأطباء في مستشفى العزل التي نقلت إليها بعد إصابتها، ويأمل الأطباء خروجها من العناية المركزة قريبا. 
 

 

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير سمير غانم والذي قدم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.
 

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير علي خريطة الحياة مسلسلات (دراما) لتبدأ إذاعة أعمال الفنان سمير غانم علي مدار اليوم تخليدا لأعماله الرائعة.
 

وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.


 

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