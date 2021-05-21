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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الخضروات و
أسعار الخضروات و الفاكهة

ننشر أسعار الخضراوات و الفاكهة  اليوم الجمعة 21 مايو 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ونرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور .

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.50 و 3.5 جنيه ، البطاطس بين 1.50 و 2.8 جنيه ، البصل بين 1.50 و 3.5 جنيه.

وسجلت الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 1.5 و 3 جنيهات للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 3 الى 5 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.50 و 3 جنيهات .

وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 2 و 5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 5 جنيه.

فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2 الى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 2 الى 3 جنيه .

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور 

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 6 و 16 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، البرتقال الصيفى 2 و 4 جنيه.

و سجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و 8 جنيه ،سعر كيلو جوافة بين 4 و 7 جنيها ، كانتلوب بين 2.5 و 4.5 جنيهات ، سعر كيلو الفراولة 3 و 5 جنيهات.





 

اسعار الخضراوات الفاكهه سوق العبور جنيه كيلو

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