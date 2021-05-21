أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة

ننشر أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 21 مايو 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



ونرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور .



وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.50 و 3.5 جنيه ، البطاطس بين 1.50 و 2.8 جنيه ، البصل بين 1.50 و 3.5 جنيه.



وسجلت الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 1.5 و 3 جنيهات للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 3 الى 5 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.50 و 3 جنيهات .



وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2 و 5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 5 جنيه.



فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2 الى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 2 الى 3 جنيه .



ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور



وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 6 و 16 جنيهات للكيلو.



وسجل سعر كيلو البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، البرتقال الصيفى 2 و 4 جنيه.



و سجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و 8 جنيه ،سعر كيلو جوافة بين 4 و 7 جنيها ، كانتلوب بين 2.5 و 4.5 جنيهات ، سعر كيلو الفراولة 3 و 5 جنيهات.











