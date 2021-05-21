عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: تمديد ساعات العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية حتى الـ٩ مساء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية تمديد العمل حتى الساعة 9 مساءً ببعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23/5/2021 ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية .. واستكمالا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة .

وذلك على النحو التالى :-

•       سجل نموذجى ميت غمر (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى أجا (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى بنى عبيد (محافظة الدقهلية).

•       سجل مركز المحلة الرئيسى (محافظة الغربية).

•       سجل مدنى السنطة الرئيسى (محافظة الغربية).

•       سجل مدنى بسيون الرئيسى (محافظة الغربية).

•       سجل مدنى قطور الرئيسى (محافظة الغربية).

•       سجل مدنى سمنود الرئيسى (محافظة الغربية).

•       المركز النموجى بمركز المعلومات الرئيسى بمدينة طنطا (محافظة الغربية).

•       المركز النموجى بمركز المعلومات الفرعى بطنطا (محافظة الغربية).

          إضافة بعض الخدمات "القيد العائلى" بالسجلات التالية :-

•       سجل مدنى صان الحجر (محافظة الشرقية).

•       سجل مدنى ههيا (محافظة الشرقية).

•       سجل مدنى سنهوت مركز منيا القمح (محافظة الشرقية).

•       سجل مدنى ديرب نجم (محافظة الشرقية).

•       سجل مدنى ميت على مركز المنصورة (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى جمصة (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى الجمالية (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى شربين (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى المطرية (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى المنزلة (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى البهو فريك مركز أجا (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى المحمودية مركز دكرنس (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى طناح مركز المنصورة (محافظة الدقهلية).

•       سجل مدنى مركز المحلة (محافظة الغربية).

•       المركز النموذجى المميز بمدينة طنطا (محافظة الغربية).

•       سجل فرعى القرشية مركز السنطة (محافظة الغربية).

•       سجل فرعى ميت حواى مركز السنطة (محافظة الغربية).

•       سجل فرعى الفرستق مركز بسيون (محافظة الغربية).

•       سجل فرعى دمرو مركز المحلة (محافظة الغربية).

•       سجل فرعى المعتمدية مركز المحلة (محافظة الغربية).

•       سجل فرعى أبشواى الملق مركز قطور (محافظة الغربية).

•       سجل فرعى نشيل مركز قطور (محافظة الغربية).

و تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وزارة الداخلية تمديد العمل الاحوال المدنية مكاتب سجلات 9 مساء

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: القرآن أخرج من رعاة الغنم رعاة الأمم

وزير الأوقاف: عمل الشرطي والجندي فيه ثواب كف الأذى عن الناس

بسبب أولمبياد طوكيو.. مصطفى محمد يضع جالاتا سراي في ورطة

صدقة جارية.. دنيا وإيمي توزعان المصاحف أمام قبر سمير غانم

أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. صور

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

وزيرة الصحة تكشف عن موعد التخلي عن ارتداء الكمامة .. فيديو

هتوحشنا يا سمورة.. مشاهد مؤثرة أمام مقبرة الراحل سمير غانم

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

عائلة نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز في جنازة سمير غانم ..فيديو

انهيار وبكاء.. جنازة مهيبة للراحل سمير غانم ..فيديووصور

وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت في رحلة علاج بأمريكا بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

محمد حماقي وريهام حجاج في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. فيديووصور

فوائد الكركديه للحامل .. هل حقيقة أم وهم

فيديو

مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك.. فيديوجراف

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ