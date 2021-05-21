تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

سيارات ابل

على مدار الفترة الماضية ظهرت أخبار عدة عن نية شركة آبل الأمريكية عملاق صناعة التكنولوجيا فى العالم دخول عالم السيارات، من خلال طرح سيارته الكهربية ذاتية القيادة، بالإضافة لظهور شائعات بطلبها المساعدة من شركتي كيا و نيسان.

ورغم مرور كل هذا الوقت لم تظهر أى تفاصيل جديدة عن السيارة، إلا أن التكهنات تشير أنها ستكون من طراز كروس أوفر، بتصميم مستوحى من جهاز آيفون.

تعمل ىبل على تطوير تقنية القيادة الذاتية بالكامل، حيث تستعين بعدد كبير من الماسحات الضوئية والكاميرات وأجهزة الاستشعار، لضمان عدم الوقوع فى أى أخطاء.

و من المتوقع أن تأتى سيارة آبل فخمة وفارهة بتصميم داخلي و خارجي، كما ستحتوي على شاشة عرض الواقع المعزز، ومساعد SIRI الصوتي الشهير.

من المتوقع ان تنافس سيارة آبل سيارات تيسلا المتصدرة للمشهد الآن، إلا أنه حتي اللحظة لم يتم تأكيد أي تاريخ رسمي لظهور السيارة، ولكنه لن يكون قبل عام 2025.