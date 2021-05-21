عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات ابل

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

سيارات ابل
سيارات ابل

على مدار الفترة الماضية ظهرت أخبار عدة عن نية شركة آبل الأمريكية عملاق صناعة التكنولوجيا فى العالم دخول عالم السيارات، من خلال طرح سيارته الكهربية ذاتية القيادة، بالإضافة لظهور شائعات بطلبها المساعدة من شركتي  كيا و نيسان. 

ورغم مرور كل هذا الوقت لم تظهر أى تفاصيل جديدة عن السيارة، إلا أن التكهنات تشير أنها ستكون من طراز كروس أوفر، بتصميم مستوحى من جهاز آيفون. 

تعمل ىبل على تطوير تقنية القيادة الذاتية بالكامل، حيث تستعين بعدد كبير من الماسحات الضوئية والكاميرات وأجهزة الاستشعار، لضمان عدم الوقوع فى أى أخطاء.

و من المتوقع أن تأتى سيارة آبل فخمة وفارهة بتصميم داخلي و خارجي، كما ستحتوي على شاشة عرض الواقع المعزز، ومساعد SIRI الصوتي الشهير.

من المتوقع ان تنافس سيارة آبل سيارات تيسلا المتصدرة للمشهد الآن، إلا أنه حتي اللحظة لم يتم تأكيد أي تاريخ رسمي لظهور السيارة، ولكنه لن يكون قبل عام 2025.

 

اخبار السيارات أسعار السيارات سيارات ابل سيارات جديدة

موضوعات متعلقة

أفضل سيارات الدفع الرباعي 4X4 في الإمارات| صور

أفضل سيارات مستعملة في الخليج من حيث اعادة البيع .. صور

ترشيحاتنا

لتأمين استقرار الموقف| وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإسرائيلي

مصر للطيران تبدأ تطعيم أطقم الركب الطائر بلقاح كورونا.. صور

منها وقف الاستيطان.. بكري يكشف 8 نقاط فرضها جهاز المخابرات المصري على إسرائيل.. فيديو

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

هل فاتك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مع أذان المغرب؟.. 10 أسباب تجعلك تحرص عليها

جار البحث عن والديه.. العثور على جثة طفل غرق في بحيرة ببريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيادة الرئيس.. مصطفى بكرى: مصر أدارت القضية الفلسطينية بحكمة وقوة وعزيمة

صبره نفد.. تفاصيل مكالمة هاتفية فظة بين بايدن ونتنياهو

الحزن يخيم على العمارة.. نبيلة عبيد تكشف مواقف إنسانية لجارها سمير غانم

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

محمد رمضان داخل طائرة: "طال عمره أخويا بيصورني بنفسه"

أبو العينين ناعيًا رجل الأعمال أحمد بهجت: عاش محبًا للخير مخلصًا لوطنه وعمله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

طريقة عمل الكاتشب في المنزل.. صور

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

أصغر 5 سيارات في السعودية .. تبدأ من 59 ألف ريال | صور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ