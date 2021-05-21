عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

لحظة القبض على شخص
لحظة القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، اليوم الجمعة، يبين لحظة إيقاف شخص، حاول اعتلاء منبر الحرم المكي، أثناء خطبة الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة، اليوم، بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

ويظهر مقطع فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل في المملكة، شخصًا في صحن المطاف، حاول الصعود إلى منبر الحرم المكي الشريف، فيما تم القبض عليه في الحال، دون قطع لخطبة الجمعة، أو حدوث أي فوضى بين المصلين.

السعودية.. إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

خطيب الحرم المكي: كثرة الهموم لا ينبغي أن تمنع الفرح يوم العيد.. فيديو

ويبين المقطع لحظة القبض على أحد الأشخاص، عقب محاولته الصعود إلى منبر الحرم المكي، حيث تدخل رجال الأمن السعودي، ونجحوا في منعه على الفور.

وسبق أن أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، في أبريل الماضي، أن قوة أمن الحرم المكي الشريف، ضبطت شخصا يحمل سلاحا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية.

القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي
القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي
الحرم المكي منبر الحرم المكي خطبة الجمعة السعودية السعودية الآن مكة المكرمة شرطة مكة

موضوعات متعلقة

السعودية تسجل 1136 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

السعودية.. إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

وزير خارجية السعودية وأمين الأمم المتحدة يبحثان أوضاع فلسطين

خطيب الحرم المكي: النبي فرح وأذن للناس بالترويح عن النفس يوم العيد

ترشيحاتنا

قوات إثيوبية تدخل منطقة الفشقة داخل حدود السودان

صبره نفد.. تفاصيل مكالمة هاتفية فظة بين بايدن ونتنياهو

حسام عاشور يكشف حقيقة إصابته بقطع في الرباط الصليبي (خاص)

فيفا يوافق على دراسة مقترح السعودية بإقامة كأس العالم كل عامين

العثور على طفلة حديثة الولادة بأحد الطرق في المنوفية

بعد التعافي من الإصابة .. خالد قمر يعود لقائمة الاتحاد السكندري أمام الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

أبو العينين ناعيًا رجل الأعمال أحمد بهجت: عاش محبًا للخير مخلصًا لوطنه وعمله

تعليمات علي باب الغرفة.. هكذا أخفت دنيا وإيمي وفاة سمير غانم عن والدتهما

لحظة القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

نتنياهو يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

انهيار إيمي ودنيا.. 100 صورة و40 فيديو من جنازة سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر 5 سيارات في السعودية .. تبدأ من 59 ألف ريال | صور

أفضل سيارات الدفع الرباعي 4X4 في الإمارات| صور

زيادة الخير خيرين..تعرف على سعر سيارة حمو بيكا الجديدة .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ