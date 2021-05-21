لحظة القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، اليوم الجمعة، يبين لحظة إيقاف شخص، حاول اعتلاء منبر الحرم المكي، أثناء خطبة الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة، اليوم، بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

ويظهر مقطع فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل في المملكة، شخصًا في صحن المطاف، حاول الصعود إلى منبر الحرم المكي الشريف، فيما تم القبض عليه في الحال، دون قطع لخطبة الجمعة، أو حدوث أي فوضى بين المصلين.

ويبين المقطع لحظة القبض على أحد الأشخاص، عقب محاولته الصعود إلى منبر الحرم المكي، حيث تدخل رجال الأمن السعودي، ونجحوا في منعه على الفور.

وسبق أن أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، في أبريل الماضي، أن قوة أمن الحرم المكي الشريف، ضبطت شخصا يحمل سلاحا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية.

Imam of the Kaaba, Sheikh Bandar al-Balila, was delivering a Friday sermon when a man tried to approach him during the sermon, which was thwarted by security forces and the man was arrested on the spot. 🇵🇰❤️🇸🇦#الحرم_المكي pic.twitter.com/tMopFSqKMl — قاري محمد صديق الازهري (@iamqarisiddique) May 21, 2021