وزير فلسطيني سابق: مقاومتنا أربكت المشهد بإسرائيل.. فيديو

قال السياسي الفلسطيني والوزير السابق حسن عصفور "ما يجري بالقدس مجموعات فلسطينية وحدها تتصدى لقوات الاحتلال، وفي المقابل هناك ضجيج إعلامي كلامي من فصائل تدعي أنها مقاومة للأسف

وأضاف عصفور خلال مداخلة هاتفية لفضائية تن أن الجميع أشاد بالدور المصري في الوصول لوقف إطلاق النار والجميع أدرك أن الإرادة الفلسطينية أدت إلى ذلك.

وتابع السياسي الفلسطيني والوزير السابق أن هناك تهويدا وإستيطانا وحركة إرهابية تنمو داخل إسرائيل للإعتداء على الضفة الغربية والقدس.

وأشار عصفور إلى أن إسرائيل أدركت أن هناك مقاومة فلسطينية بصواريخ بسيطة استطاعت إرباك إسرائيل وهو احد المكاسب المهمة للمقاومة الفلسطينية.

وقال السياسي الفلسطيني والوزير السابق إن إسرائيل دولة عنصرية بالشكل الكامل مؤكدا أن ما يحدث يمثل حالة عدم إستقرار في المنطقة.