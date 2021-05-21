إصابة 6 أشخاص فى حادث أنقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى

أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة أجرة ، على طريق الفيوم القاهرة الصحراوى بالقرب من جبانات أكتوبر، تم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

كان اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا من مرفق إسعاف الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي بالقرب من جبانات أكتوبر .

تم نقل المصابين الستة إلى مستشفى الفيوم العام، وهم : عبدالله علي 14سنة، عبد الرحمن علي سيد، مروان علي ، 8 سنوات، علي السيد ، 41 سنة، شيماء علي ، 37 سنة، عزة علي ، 33 سنة.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.