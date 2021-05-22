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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

البعض منها تحول إلى خردة.. أرخص 3 سيارات "مستعملة" في مصر.. صور

فيات 128
فيات 128

لا جدال أن السيارات واحدة من أكثر السلع المعمرة المرتبطة بالبشر لدرجة أن هناك قصص عاطفية بين السيارات و ملاكها، خاصةً حقبة السبعينات، والتى لازالت تسير على الطرق حتي الان فمنها من تحول إلى تحف فنية و الآخر إلى خردة، لك ان تتخيل ان هناك سيارة مستعملة يبلغ سعرها حوالى 8 آلاف جنيه، أى ما يعادل سعر هاتف متوسط المواصفات.

يقدم موقع “ صدى البلد “ الإخبارى 3 سيارات شهيرة هي أرخص فى سوق ”المستعمل” المصري، من علامات شهيرة مثل فولكس فاجن الألمانية و فيات الإيطالية.

1 ـ فولكس بيتل " الخنفساء "

تعد فولكس بيتل واحدة من أشهر السيارات التي انتجت على مر التاريخ، حيث تمتاز السيارة بشكلها الشبابي الكلاسيكي من الطرازات القديمة، حصلت فولكس فاجن موديل 1971 على اختيار محركين، الأول بسعة 50 حصانا 1.6 لتر و الاخر بسعة 44 لتر ومع حجم 1.3 لتر زادت قاعدة العجلات، و نظام تعليق أمامي يساعد على الطرق المنحدرة.

حصلت السيارة على مصابيح دائرية في بداية الأمر مع نسخة ثنائية الأبواب و لكن هذا الإصدار انتشر انتشارا كبيرا، و تطورت المصابيح الامامية لتأخذ الشكل الدائرى الاكبر، مع بضعة تغييرات داخلية و للمرايات الجانبية و الشبكات الأمامية والمصابيح الخلفية أيضا، و لكن ظلت محتفظة برونقها و اطلالتها المعهودة.

ويبلغ سعر سيارة فولكس فاجن بيتل موديل 1971 فى السوق المصرى المستعمل بداية من 9 ألاف جنيه.  

2 ـ فيات 127

تمكنت العديد من الإصدارات العالمية أن تحدث نقلة نوعية في الشارع المصري منذ حقبة السبعينيات، فمن منا لا يتذكر الأسطورة الإيطالية صاحبة تصميم الهاتشباك الشهير وهي النسخة فيات 127 و التي استحوذت على أكثر مبيعات فى عالم التصميم حينها، و انطلقت هذه السيارة للمرة الأولى في عام 1971.

و اعتمدت في البداية على محرك رباعي الأسطوانات بقوة 50 حصان، مع ناقل حركة مانوال ، كما طرح من الاسطورة الايطالية نوعين من التصميم الهيكلي الأول يعتمد على 4 أبواب و آخر يأتي بعدد 2 باب.

ويبلغ سعر سيارة فيات الايطالية 127 موديل 1971 فى السوق المصرى المستعمل بداية من 8 آلاف جنيه.  

3 ـ فيات 128

كانت فيات من أوائل التصاميم العجيبة، و الذى صار تصميماً شائعاً لكل السيارات تقريباً في الوقت الحالي، قدم هذا التصميم أول سيارة جر أمامي ناجحة، وأدى إلى ميزات كثيرة ربما أهمها توفير الكثير من مساحة السيارة للركاب.

طرحت سيارة فيات 128 على محرك بعدد 4 أسطوانات بسعة 1320 سي سي، تعمل بمنظومة الجر الأمامي في خط موازي لمحور العجلات، وتصل القدرة القصوى للمحرك 68 حصان عند سرعة 600 لفة فى دقيقة.

يبلغ سعر سيارة فيات 128 موديل 1973 فى السوق المصرى المستعمل بداية من 9 آلاف جنيه.

 

السيارات ارخص سوق المستعمل فولكس فاجن فيات

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