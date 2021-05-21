شوقى علام: الجماعات الإرهابية تشكل كيانات موازية داخل المجتمعات

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن بعض الكتاب وصف الجماعات المتطرفة بـ المرضى النفسيين ويحتاجون لعلاج.

وتابع شوقي علام خلال حواره ببرنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الجماعات الإرهابية تشكل كيانات موازية داخل المجتمعات، وتتبع منهج الخوارج فى العزلة الفكرية عن المجتمع.

وأكد شوقى علام، أن أخطر شئ للكيانات الموازية داخل المجتمعات التى تنشئها الجماعات الإرهابية هو إنشاء جماعات عسكرية خاصة بهم.

وكان شوقى علام قال إن مرجعية أسامة بن لادن وأيمن الظواهري فى استباحة الدماء، مؤلفات سيد قطب.

وأضاف أنه ليس هناك علاقة للجماعات المتطرفة بـ الدين القويم، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة تستغل الدين لتحقيق مصالح خاصة.