اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

mazda cx3

أكدت شركة مازدا عملاق صناعة السيارات اليابانية أنها ستوقف إنتاج اثنين من طرازاتها في الولايات المتحدة ، و هم مازداmazda CX-3 ومازدا 6 mazda موديلات 2022.

و قامت الشركة اليابانية و مازدا mazda بتوضيح الهدف من القرار الذي تم اتخاذة لأختلاف اذواق محبي السيارات هناك ، لان مازدا mazda تريد الاستمرار في تقديم سيارات مصممة بشكل جميل وممتعة للقيادة، وقد تكون هذه خطوة قبل طرح اجيال جديدة في الولايات المتحدة الامريكية .

بنت شركة مازدا قرارها علي ضوء المبيعات التي حققتها فقد باعت الشركة 31,000 نسخة في 2018، مقارنة بـ 57.898 نسخة في 2015 داخل اراضي الولايات المتحدة الامريكية .

و علي النقيض فقد قامت شركة مازدا بطرح السيارة الجديدة مازدا mazda cx3 موديل 2021 الي مصر و التي تنتمي لطراز السيارات الكروس أوفر الصغيرة .

وتطرح السيارة مازدا mazda cx3 موديل 2021 في مصر بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 110 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات او أوتوماتيك 6 سرعات وجر أمامي للسيارة مع خزان وقود 48 لترا .

السيارة مازدا mazda cx3 معززة شاشة داخلية 7 بوصة ونظام صوت 6 سماعات أو أكثر حسب الفئة وتكييف مانيوال في بعض الفئات وأوتوماتيك في فئات أخري ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ونظام تثبيت السرعة ومفتاح ذكي لفتح السيارة واضاءة ليد أمامية وخلفية و بها نظام صوتي فاخر من BOSE .