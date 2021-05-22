عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

mazda cx3

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

مازدا mazda cx3
مازدا mazda cx3

أكدت شركة مازدا عملاق صناعة السيارات اليابانية أنها ستوقف إنتاج اثنين من طرازاتها في الولايات المتحدة ، و هم مازداmazda CX-3 ومازدا 6 mazda موديلات 2022.

و قامت الشركة اليابانية و مازدا mazda بتوضيح الهدف من القرار الذي تم اتخاذة لأختلاف اذواق محبي السيارات هناك ، لان  مازدا mazda تريد الاستمرار في تقديم سيارات مصممة بشكل جميل وممتعة للقيادة، وقد تكون هذه خطوة قبل طرح اجيال جديدة في الولايات المتحدة الامريكية . 

بنت شركة مازدا قرارها علي ضوء المبيعات التي حققتها فقد باعت الشركة 31,000 نسخة في 2018، مقارنة بـ 57.898 نسخة في 2015 داخل اراضي الولايات المتحدة الامريكية . 

و علي النقيض فقد قامت شركة مازدا بطرح السيارة الجديدة مازدا mazda cx3  موديل 2021 الي مصر و التي تنتمي لطراز السيارات الكروس أوفر الصغيرة . 

وتطرح السيارة مازدا mazda cx3 موديل 2021 في مصر بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 110 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات او أوتوماتيك 6 سرعات وجر أمامي للسيارة مع خزان وقود 48 لترا .

السيارة مازدا mazda cx3 معززة شاشة داخلية 7 بوصة ونظام صوت 6 سماعات أو أكثر حسب الفئة وتكييف مانيوال في بعض الفئات وأوتوماتيك في فئات أخري ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ونظام تثبيت السرعة ومفتاح ذكي لفتح السيارة واضاءة ليد أمامية وخلفية و بها نظام صوتي فاخر من BOSE .

اخبار السيارات أسعار السيارات مازدا 6 mazda

موضوعات متعلقة

أصغر 5 سيارات في السعودية .. تبدأ من 59 ألف ريال | صور

أفضل سيارات الدفع الرباعي 4X4 في الإمارات| صور

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

تعرف على سعر ومواصفات هاتف Aquos R6 من Sharp اليابانية

رغم كورونا.. ارتفاع ضخم في ثروات أغنى 10 أثرياء ببريطانيا فما السر؟

لبنان يضبط 4 أطنان حشيش في طريقها إلى مصر

استخدام المسعف الآلي في سيارات الإسعاف لإنقاذ الملايين.. تعرف على إمكانياته وأسعاره|صور

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ