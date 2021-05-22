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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة في زمن الكورونا.. شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها أمام المصطافين

شاطئ ميامي بالإسكندرية
شاطئ ميامي بالإسكندرية

على مدار عام كامل، استمر إغلاق شواطئ الإسكندرية، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ولأول مرة في زمن الكورونا، قرر مجلس الوزراء إعادة فتح الشواطئ اعتبارًا من الغد في ظل إجراءات احترازية مشددة للغاية حفاظًا على حياة المواطنين.


وبدأ العمال في شواطئ الإسكندرية بداية من أبوقير إلى المكس في الترتيب والتجهيز لإعادة فتح الشواطئ ولكن هذه المرة وفقًا لإجراءات جديدة ربما تتخذ لأول مرة في التاريخ.

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وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والمديريات والمختصين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، والمتابعة الدورية لردع المخالفين، وذلك حفاظاً علي صحة المواطنين، في إطار تنفيذ قرار اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء. 


وتابع محافظ الإسكندرية استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء.


وشدد المحافظ في بيان على ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.

 


من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، أنه بناء على توجيهات المحافظ شملت الاستعدادات؛ إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات علي مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية قد تصل إلي فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بإرتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها.


كما أشار إلى التنبيه علي منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والإلتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، مؤكدًا علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.


أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شاطئ النخيل مازال مغلق بقرار من النيابة العامة وهو خاضع لجمعية ٦ أكتوبر التي تدير الشاطئ.


وأشار رشاد في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن عدم وجود أي قرارات جديدة بشأن فتح شاطئ النخيل من النيابة العامة، مشددًا علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

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