زلزال بقوة 6.7 ريختر قرب سواحل فيجي في المحيط الهادئ

زلزال بقوة 6.7 درجة قرب سواحل فيجي في المحيط الهادئ

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه رصد زلزالا بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل جزر فيجي في المحيط الهادئ.

وأشار المركز إلى رصده الهزة الأرضية عند الساعة 22:13 مساء الجمعة.

وأضاف المركز أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 10 كيلومترات، وكانت تقع على بعد 348 كلم شرقي مدينة لاباسا على جزيرة فانوا ليفو.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان دولة فيجي التي تمثل مجموعة من الجزر في الجزء الغربي من المحيط الهادئ، أكثر من 926 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2018.