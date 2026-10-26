حملات تفتيش مكبرة لإدارة المجازر على الأسواق والمحال التجارية بدمياط

شنت مديرية الطب بدمياط، عدة حملات تفتيشية كبري لضبط الاسواق بالاشتراك مع لجنة المجلس المحلي بكفر البطيخ وادارة الازمات والتموين وسلامة الغذاء والادارة الصحية بكفر البطيخ وحماية المستهلك.

تم خلالها التحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية ذات اصل حيوانى بمحلات الجزارة والمطاعم والمحلات في نطاق ادارة كفر البطيخ .



وتم الارشاد عن كيفية حفظ الاطعمة الغذائيه بالطريقة السليمة

يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

ياتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح ، محافظ دمياط

والدكتور علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

و المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

تحت اشراف من، الدكتور أسامة أحمد سماحه مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، و الدكتور ة دينا طلعت العيسوى مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم

وبتكليف من الدكتور حسام أبو العنين مدير ادارة كفر البطيخ.