في ذكرى وفاته.. محطات في حياة شعبان حسين

يصادف اليوم السبت ذكرى وفاة الفنان شعبان حسين، هو صاحب الرحلة الطويل في المسرح والتلفزيون، والذي بدأ رحلته الفنية في الستينيات، لتبقى أدواره عالقة بأذهان جمهوره، وكان أبرزها دور "ثروت بك" في المسلسل الشهير "يوميات ونيس"، ودوره في فيلم العميل رقم 13.. وإليكم أبرز معلومات عن الفنان الراحل.

1- ولد شعبان حسين، في 24 من نوفمبر 1940 في بنها، بمحافظة القليوبية، وحصل على بكالوريوس الزراعة، ثم الفنون المسرحية.

2- بدأ مسيرته الفنية، بالعمل بمسرح الدولة في الستينات ، وارتبط به لأكثر من 18 عاما، قبل أن ينتقل للتليفزيون والسينما.

3- قدم أول أدواره في الدراما التليفزيونية عام 1979، عبر مسلسل "الباحثة" مع الفنان حسن عابدين ، ثم مسلسل "الأبله" مع الفنان محمود ياسين عام 1980.

4- وانتقل للسينما بعدما تخطي الأربعين من عمره، مع الفنان عادل إمام، بفيلم "شعبان تحت الصفر" عام 1980، ثم فيلم "سواق الأتوبيس" عام 1982 مع الفنان نور الشريف.

5- ارتبط اسمه بالفنان الكبير محمد صبحي، الذي أسند له مجموعة كبير من الأدوار وقدم معه مجموعة كبيرة من الأعمال، لعل أشهرها مسرحيات "تخاريف" عام 1989، "وجهة نظر" عام 1990، التي اشتهر خلالها بجملته "تبقى بسم الله الرحمن الرحيم".

6-قدم مع صبحي، أبرز أدواره والتي بقيت عالقة في ذاكرة الجمهور، وهي شخصية "ثروت بك" التى قدمها في مسلسل "يوميات ونيس"، والذي بدأت اجزائه عام 1994، وجسد خلاله الرجل الغني المبزر، صاحب الجملة الشهيرة "أنا عندي تلاتة".

7- آخر أعماله مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع الفنان يحيى الفخراني، ليصل عدد الأعمال التي قدمها الراحل شعبان حسين إلى 89 عملًا.