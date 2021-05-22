إيرادات الجمعة.. رامز يواصل تصدره للإيرادات وديدو ثانيا

حققت أفلام السينما، أمس الجمعة، إيرادات منخفضة جدا بعد ما يقرب من 10 أيام عرض وذلك نظرا لبدء انشغال الجمهور بالدراسة وانتهاء عيد الفطر وهي الإيرادات التي ترصدها "صدى البلد" في التقرير التالي.

حقق فيلم "أحمد نوتردام" إيرادات مليون و610.409 ألف جنيه وهو تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.



تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.



وحقق فيلم "ديدو" 504.143 ألف جنيه وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.



وحقق الفيلم الثالث والأخير "ثانية واحدة" إيرادات 149,124 الف جنيه وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.



تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.



ويشارك في دور العرض أيضا عدد من الأفلام الأجنبية والتي وصل عددها إلي ما يقرب من تسعة الافلام بينما كانت قد نشرت جريدة الدستور تقرير عن إيرادات تلك الأفلام الأجنبية التي حققت إيرادات هزيلة جدا.

وخلال الفترة المقبلة سوف تقدم في السينما عدد من الأعمال الفنية المختلفة بينما ينتظر المنتجين ومديرو التوزيع فك الحظر لساعات اطول من أجل تقديم تلك الأفلام خوفا من عدم حضور الجمهور فيها حيث انخفضت إيرادات الأفلام بسبب تلك الأمور والقرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء