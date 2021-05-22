عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الجمعة.. رامز يواصل تصدره للإيرادات وديدو ثانيا

افلام العيد
افلام العيد

حققت أفلام السينما، أمس الجمعة، إيرادات منخفضة جدا بعد ما يقرب من 10 أيام عرض وذلك نظرا لبدء انشغال الجمهور بالدراسة وانتهاء عيد الفطر وهي الإيرادات التي ترصدها "صدى البلد" في التقرير التالي.

حقق فيلم "أحمد نوتردام" إيرادات مليون و610.409 ألف جنيه وهو تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.
 

تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.
 

txt

نشرة الفن.. طارق الشناوي يكشف عن رأيه في أفلام العيد.. سامح حسين يقدم أضواء المدينة.. 5 صور من 3 The Conjuring قبل طرحه

وحقق فيلم "ديدو" 504.143 ألف جنيه وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

txt

بـ 2 مليون و616 ألف جنيه .. أحمد نوتردام يتصدر إيرادات أفلام العيد


وحقق الفيلم الثالث والأخير "ثانية واحدة" إيرادات 149,124 الف جنيه وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.


تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.


ويشارك في دور العرض أيضا عدد من الأفلام الأجنبية والتي وصل عددها إلي ما يقرب من تسعة الافلام بينما كانت قد نشرت جريدة الدستور تقرير عن إيرادات تلك الأفلام الأجنبية التي حققت إيرادات هزيلة جدا.

 

وخلال الفترة المقبلة سوف تقدم في السينما عدد من الأعمال الفنية المختلفة بينما ينتظر المنتجين ومديرو التوزيع فك الحظر لساعات اطول من أجل تقديم تلك الأفلام خوفا من عدم حضور الجمهور فيها حيث انخفضت إيرادات الأفلام بسبب تلك الأمور والقرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بيومي فؤاد رامز جلال مصطفى خاطر طارق الشناوى The Conjuring 3 The Conjuring ثانية واحدة مصطفي حمدي فيلم احمد نوتردام أحمد نوتردام

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاته.. محطات في حياة شعبان حسين

"فلاش باك" عادل إمام يؤجل فرح ابنه بعد وفاة نور الشريف

الهضبة وتامر حسني ونانسي يشعلون حفل زفاف نجل رجل أعمال بالجونة

منتج يغتصب ليدي جاجا ويتسبب في حملها

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

طلبت الخلع من زوجها.. معلومات عن بلقيس بعد تصدرها التريند

جابلي عروسة .. شيرين تحكي عن ذكرياتها مع سمير غانم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

ترشيحاتنا

الفطر الأسود.. مرض مميت مرتبط بـ كورونا يقتل نصف المصابين به في الهند

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط والبيض

حدث ليلاً|رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى.. يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

مزايا وضمانات يقدمها صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.. تعرف عليها

أخبار التوك شو| سامح شكري: اجتماع مصري قطري خلال أيام.. مفتي الجمهورية: مؤلفات سيد قطب مرجعية بن لادن والظواهري في استباحة الدماء

انطلاق امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021.. غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

حدث ليلاً|رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى.. يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ