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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

٢٢% معدل نمو صادرات الصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من ٢٠٢١

صدى البلد

رصدت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحسنا فى معدل النمو لاجمالى الصادرات المصرية خلال الربع الاول من العام الحالى فى الفترة من يناير حتى مارس 2021 بنسبة 8% حيث بلغت 7.688 مليار دولار مقارنة بما تحقق خلال نفس الفترة من العام السابق وهى 7.142 مليار دولار.

وقال التقرير الشهرى للهيئة انه سجلت صادرات الصناعات الكيماوية خلال شهر مارس تحسنا فى معدل النمو بنسبة 17% عن نفس الشهر لعام 2020 حيث بلغ حجم الصادرات نحو 529 مليون دولار مقارنة بمارس 2020 والذى بلغت خلاله حجم الصادرات نحو 451 مليون دولار 

خلال شهرين.. 816 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الربع الاول من العام الحالى معدل نمو بلغ نسبته 22% حيث زادت الصادرات من 1.249 مليار دولار الى 1.530 مليار دولار 

ووفقا للتقرير شهدت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط معدل نمو خلال الفترة من يناير الى مارس 2021 بلغ 50 % حيث ارتفعت الصادرات من 430.61 مليون دولار الى 647.52 مليون دولار و شهدت صادرات الاسمدة ارتفاعا طفيفا فى معدل النمو بلغت نسبته 5%حيث زادت من 383.96 مليون دولار الى 402.98 مليون دولار وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 30%حيث ارتفعت من 89.54 مليون دولار الى 116.23مليون دولار وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 51% حيث زادت من 47.95 مليون دولار الى 72.30مليون دولار 

وشهدت صادرات المنظفات انخفاض فى معدل النمو بلغت نسبته 3% حيث تراجعت من 62.55 مليون دولار الى 60.68 مليون دولار وزادت صادرات الاحبار والدهانات بمعدل نمو بلغت 21% حيث ارتفعت الصادرات من 47.72 مليون دولار الى57.72 مليون دولار وتراجعت صادرات المنتجات الورقية والكرتون بنسبة 7% حيث تراجعت من 61.48 مليون دولار الى 57.04مليون دولاروشهدت صادرات المنتجات الزجاجية تراجعا فى معدل النمو بلغ 3% حيث تراجعت الصادرات من من 59.97 مليون دولار الى 48.41 مليون دولار 

وجاءت تركيا فى المرتبة الاولى فى قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال مارس حيث بلغت حجم الصادرات المصرية اليها نحو 90.008 مليون دولار لتستاثر بنحو 17% من اجمالى الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية ولتحقق خلال مارس 2021 معدل نمو بلغ 31% مقارنة بمارس 2020مليون دولار وجاءت الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية فى المرتبة الثانية لقيمة 40.475 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نسبتها 2% مقارنة بحجم الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضى لتستاثر الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الى الولايات المتحدة الامريكية بنحو 8% من اجمالى الصادرات المصرية وجاءت ايطاليا فى المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل الى 36.097 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 5% وجاءت اسبانيا فى المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 28.071 مليون دولاروبمعدل نمو بلغ 25% وجاءت بلجيكا فى المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل الى 27.330 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 172% وجاءت السعودية فى المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل الى 21.069 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 8% وجاءت ليبيا فى المرتبة السابعة بحجم صادرات يصل الى 19.480 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 70%
 

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الصادرات والواردات حجم الصادرات الصناعات الكيماوية

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