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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحيل النجم الكوميدي سمير غانم

جوازة بعد جنازة.. ليلة بكت فيها لبلبة على سمير غانم بـ السواريه

لبلبة - سمير غانم
لبلبة - سمير غانم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت، على خلفية حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة ليلة أمس الجمعة، بسبب حضور عدد من الفنانات ورقصهن على أغاني مطرب الحفل «عمرو دياب»، بعدما ظهرن بالأسود بجنازة النجم الكوميدي سمير غانم، في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن بعلامات الحزن عليها. 

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كان بيضحكني في أصعب الأوقات.. لبلبة تنعي سمير غانم

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لبلبة تنهار من البكاء على الهواء بعد رحيل سمير غانم

واللافت في الأمر، أن الفنانة لبلبة (إحدى المتواجدات في الجنازة وحفل الزفاف) لم تكتفي باللهو والرقص في المساء خلال حفل الزفاف، ولكنها أجرت مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، لتتحدث عن الراحل سمير غانم، خلال توقيت الحفل، وكان تتحدث بنبرة حزينة خلال المداخلة، في الوقت الذي كانت ترتدي فيه السوارية، تاركة حفل الزفاف قليلًا حتى لا تظهر أصوات الأغاني في المداخلة الهاتفية. 

وجاء نص ما قالته لبلبة، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» -تزامنًا مع حفل الزفاف- كما يلي: «سمير كان صديقي وكان شخص جميل وكنت بكلمه كل ما بحس بضيق أو ازمة وكان بيضحكني في اصعب الأوقات».

وظهرت لبلبة في حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال، ليلة أمس الجمعة 21 مايو، وهي تلهو وترقص على أغاني عمرو دياب، وإلى جوارها الفنانة نجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانات، كان أبرزهن: «يسرا، إلهام شاهين، نيللي كريم، ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة»، وآخرون. 

 

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

 

جنازة سمير غانم

شُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس - بعد ظهر يوم الجمعة 21 مايو - بعدما وافته المنية يوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا. 

ورصدت عدسة “صدى البلد”، مراسم جنازة سمير غانم، بمشاركة نجوم الفن، كان أبرزهم: «إلهام شاهين، محمود حميدة، نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها، مي نور الشريف، ماجد المصري».

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالإضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذان انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.

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