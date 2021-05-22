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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار بمصفاة نفط بـ إيران وإصابة 3 أشخاص

انفجار بمصفاة نفط
انفجار بمصفاة نفط بـ إيران وإصابة 3 أشخاص

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن انفجارًا وقع في مصفاة نفط إيرانية جنوب الأهواز، وهي أهم وأكبر وأقدم مصفاة نفط في إيران.

 

وأكدت السلطات الإيرانية أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا نتيجة الانفجار بحسب قناة "العربية".

 

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وقع الانفجار في الوحدة الثالثة للمصفاة (FCCU) وتسبب في حريق هائل في القسم.

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كما أفادت تقارير بتصاعد سحب دخان ضخمة وبتلوث كبير عم مدينة عبادان.

 

وقالت السلطات إن سبب الحادث هو ارتفاع درجة الحرارة ووجود مواد قابلة للاشتعال ما تسبب بعطل فني ووقوع انفجار.

 

یذکر أن مصفاة عبادان كانت قد تعرضت لعدة حوادث خلال السنوات الأخيرة بسبب ما تقول السلطات الإيرانية إنه "نقص في تدابير السلامة".

 

وتُعد مصفاة عبادان أكبر مصافي النفط في إيران، وتقوم يومياً بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية.

ايران مصفاة نفط الأهواز انفجار طهران

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