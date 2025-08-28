مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة

أفادت مصادر طبية عن مقتل 3 شهداء وإصابة عدد من الجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقتي جباليا النزلة والكرامة شمالي قطاع غزة، في غارات جوية متكررة.

حالة استنفار في المستشفيات وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية

تزامن ذلك مع حالة استنفار في المستشفيات لاستقبال المصابين، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية تبث النبأ العاجل وتتابع التطورات الميدانية

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" النبأ العاجل مؤكدة على استمرار متابعة الأحداث الميدانية في قطاع غزة لحظة بلحظة.