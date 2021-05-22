شيرين عبد الوهاب تنعي سمير غانم بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة نعت فيها الفنان سمير غانم.

و كتبت شيرين:"إنا لله وإنا اليه راجعون، ربنا يصبر أهلك و ملايين من محبينك اللي ياما رسمت على وشوشهم ضحكة، مع السلامة يا حبيب الابتسامة و السعادة".



وتوفي سمير غانم الخميس، وتم تشييع جثمانه أمس الجمعة وحرص نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

وكان من أبرز النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها ومى نور الشريف، وماجد المصري.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، إضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذين انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.