رفعت قضية خلع.. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته ببنها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل زوجته بتمزيق وجهها وطعنها عدة طعنات بجسدها لرفعها قضية خلع ضده.

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ضبط 10 متهمين بحوزتهم أقراص ومواد مخدرة في القليوبية

كان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها بتلقي مستشفى بنها الجامعي المدعوة "لطيفة. ا" 30 عام مصابة بجرج نافذ بالبطن والظهر وجروح قطعية بالوجه.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المدعو "ه. ع" 37 عام سائق انتقاما منها لقيامها برفع قضية خلع ضدة.

وتمكن رجال مباحث قسم ثان بنها من ضبط المتهم أثناء قيامه بالتشاجر مع والدة المجني عليها وشقيقها بعد ارتكاب الواقعة وتم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخري أمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلة لقيطة سلمتها سيدتان لمستشفى الخانكة وعقب تسليمها اختفتا أثناء الكشف الطبي.

وأمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتكثيف الجهود للوصول للسيدتين وتحديد هويتهما.

كان اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الخانكة المركزي بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز باستقبال سيدتين ولديهما طفلة لقيطة.

وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن بها الحبل السرى وزرقان في الجسد وتوفيت فور وصولها واختفاء السيدتين أثناء توقيع الكشف الطبي على الطفلة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

و نجحت قوات الانقاذ النهرى فى القليوبية في استخراج جثمان طفل يبلغ من العمر 14 عاما بعد 7 أيام من غرقة بترعه البرشومية بالسيفا بمركز طوخ وتم نقل الجثمان لمستشفى طوخ وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ بوفاة الطفل " أحمد ض "14 عاما اثر سقوطه بترعة البرشومية بالسيفا دائرة المركز.

جرى إخطارا اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتم نقل جثة المتوفى بعد استخراجها من المياه بعد 7 أيام لمستشفى طوخ المركزي.

من ناحية أخرى شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع ضباط مباحث بالمراكز والأقسام حملة مكبرة؛ أسفرت عن ضبط 10 متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط 10 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملات أمنية وتبين أن المتهمين هم "شعبان ط. م"، 21 سنة، عاطل، مسجل، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 220 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، و"عبد العزيز م.م"، 27 سنة، عاطل، مسجل، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 200 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.