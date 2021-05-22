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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز بعد سلبية مسحة كورونا

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

علم صدى البلد تفاصيل المسحة الجديدة للفنانة دلال عبد العزيز التى جاءت سلبية، وتطورات حالتها الصحية التى تمكث حاليا فى أحد المستشفيات بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وقال مصدر لـ صدى البلد : المسحه سلبية  من أربعة أيام لكن لايزال هناك أزمة خاصة بالمضاعفات التى تركتها كورونا والآثار السلبية. 

وأضاف المصدر : لا تزال فى العناية المركزة وتظل لبضعة أيام بداخلها حتى يتم ضبط التنفس، لأنها تعانى من ضيق تنفس، وحتى الآن لا تعلم بوفاة سمير غانم. 

رامى رضوان يعلن سلبية مسحة دلال

وأعلن الإعلامي رامي رضوان ، خبرا سارا عن تحسن صحة  الفنانة دلال عبد العزيز مؤكدا سلبية سلبية المسحة الخاصة بها، منذ أيام .

وكتب رامي رضوان عبر صفحته : “ الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيزوهي (سلبي كورونا منذ أيام)”.

وأضاف : “ فرضت علينا ظروف دلال عبد العزيز الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك)”.

 

الصحة تعلن تحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

رامي رضوان : مسحة كورونا لـ دلال عبد العزيز سلبية .. وأخفينا عنها خبر وفاة سمير غانم

 

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