الديهي: جو بايدن اعتمد على قوة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار بـ غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر الوحيدة التي استطاعت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن السيسي أثبت أنه هو الأقوى في المنطقة.

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع علي قناة " تن "، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتمد علي قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وثقة الناس به لوقف إطلاق النار لأنه يمارس السياسة بحكمة وبشرف بالغين.

وتابع نشأت الديهي ، أن الرئيس السيسي الآن هو الأهم في المنطقة، مؤكدا أن الصحف العالمية تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

واستكمل : أول مرة تنتهي الأزمة بين إسرائيل وفلسطين دون أن ينتج عنها ضحايا كثيرة.