عاجل
متحدث التعليم العالي يستعرض أهم مكاسب زيارة عادل عبدالغفار إلى فرنسا جهود التهدئة في غزة .. مجلس الأمن يشيد بالوساطة المصرية في وقف إطلاق النار فى غزة .. ومندوب فلسطين بمجلس الأمن يوجه الشكر لـ السيسي على جهوده عاد بـ أبو العربي.. هاني رمزي يكشف أسباب غيابه عن المسرح 18 عاما نشأت الديهي : أنباء عن مؤتمر دولي للسلام في القاهرة لإعادة القضية الفلسطينية لبؤرة اهتمام العالم. ..فيديو إفريقية النواب تناقش بيانات الوزراء حول تنفيذ برنامج عمل الحكومة.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون آلم

5 وصفات منزلية لإزالة شعر الوجه بشكل طبيعي

إزالة الشعر
إزالة الشعر

تعد إزالة شعر الوجه من الأمور المهمة التى تهتم بها كل فتاة، ويسلتزم الأمر المزيد من الاهتمام من أجل تخطى فصل الصيف دون تعرض البشرة لأى ضرر، فإذا كنتِ ترغبين في التخلص من شعر وجهك ، جربي هذه العلاجات المنزلية البسيطة للحصول على أفضل نتيجة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. سكر وعصير ليمون
 

اخلطي ملعقتين سكر وعصير ليمون و8-9 ملاعق ماء بارد. سخني هذا الخليط ثم اتركيه ليبرد.

الآن ، ضعيه على المناطق المشعرة واتركيه لمدة 25-30 دقيقة. اغسله بالماء البارد.

السكر عامل تقشير طبيعي مذهل ، يعمل عصير الليمون كمبيض طبيعي لشعر البشرة ويساعد على تفتيح لون بشرتك.

txt

مجفف شعر ينقذ عائلة أسترالية من ثعبان ضخم.. صور

txt

حكم تركيب الرموش المصنوعة من شعر الآدمي .. دار الإفتاء ترد

2. الليمون والعسل
 

هذه طريقة رائعة لتجنب الصبح. عليك أن تخلط ملعقتين من السكر وعصير الليمون وملعقة من العسل. الآن ، سخني الخليط لمدة 3 دقائق وأضيفي بعض الماء لجعل الخليط أرق.

دع المعجون يبرد ثم ضع نشا الذرة على المناطق المصابة. الآن ، استخدم قطعة قماش قطنية نظيفة واضبط الشعر في الاتجاه المعاكس للنمو.
كما يساعد العسل على ترطيب بشرتك. هذه الطريقة مفيدة جدًا إذا كانت بشرتك جافة.

3. دقيق الشوفان والموز
 

هذه المكونات الشعبية في متناول اليد. اخلطي ملعقتين من دقيق الشوفان مع موزة واحدة ، وضعي المعجون على المناطق المشعرة. قم بتدليكه لمدة 15-20 دقيقة ، ثم اغسله بالماء العذب.

يجعل دقيق الشوفان مقشرًا مرطبًا ممتازًا ومحمل بمضادات الأكسدة المختلفة التي تزيل الاحمرار من الجلد. فهو لا يزيل شعر وجهك فحسب ، بل يمنحك أيضًا بشرة ناعمة.

4. البطاطس والعدس
 

اخلطي ملعقة من العسل وعصير الليمون مع 5 ملاعق من عصير البطاطس الطازج. ثم اخلطي بعض العدس بعد نقعه في الماء طوال الليل لتحضير عجينة ناعمة. الآن ، أضف المكونات وطبق هذا الخليط لمدة 20 دقيقة على المناطق المصابة. أخيرًا ، اغسليها بعد أن تجف تمامًا ، حيث تشكل العجينة قشرة رقيقة تساعد في إزالة الشعر. البطاطا عامل مبيض وبالتالي تجعل الشعر أقل وضوحا.

5. بياض البيض ونشا الذرة
 

بياض البيض يكون لزجًا ويصنع طبقة رقيقة جدًا على الجلد عند خلط السكر ونشا الذرة. قد لا تعمل هذه الطريقة مع المناطق المصابة بحب الشباب لأن بياض البيض يحتوي على فيتامين أ الذي قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

طريق السكر المنزل دقيق الشوفان أفضل لشباب العلاجات المنزلية المنزلية شعر الوجة

موضوعات متعلقة

3 طرق لفرد شعرك بشكل طبيعي

نصائح للتخلص من قمل الرأس باستخدام زيت الزيتون

لشعر وبشرة صحية..وصفات منقوع البقدونس الجمالية

علاج حب الشباب بوصفات طبيعية سريعة

ترشيحاتنا

رصد حالتين فى مصر .. حسام حسني يكشف عن أسباب الإصابة بمرض الفطر الأسود .. فيديو

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم| فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات

فيسبوك تخطط لربط إنستجرام بـ واتسآب من خلال هذه الميزة

الزمالك: وضعنا المالي كارثي

بعد اعتذارهما عن أفراح مراعاة لوفاة سمير غانم .. حسن الرداد يشيد بـ هالة صدقي ومحمد حماقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

الفئات المستهدفة من الفطر الأسود وأعراضه وطرق التخلص منه.. فيديو

بعد هجومهم عليه.. صلاح عبدالله يعتذر لجمهوره عن بوست ممكن أسمع الست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. مصابون بكورونا تظهر فحوصاتهم سلبية رغم ظهور الأعراض

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ