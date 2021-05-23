5 وصفات منزلية لإزالة شعر الوجه بشكل طبيعي

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تعد إزالة شعر الوجه من الأمور المهمة التى تهتم بها كل فتاة، ويسلتزم الأمر المزيد من الاهتمام من أجل تخطى فصل الصيف دون تعرض البشرة لأى ضرر، فإذا كنتِ ترغبين في التخلص من شعر وجهك ، جربي هذه العلاجات المنزلية البسيطة للحصول على أفضل نتيجة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. سكر وعصير ليمون



اخلطي ملعقتين سكر وعصير ليمون و8-9 ملاعق ماء بارد. سخني هذا الخليط ثم اتركيه ليبرد.

الآن ، ضعيه على المناطق المشعرة واتركيه لمدة 25-30 دقيقة. اغسله بالماء البارد.

السكر عامل تقشير طبيعي مذهل ، يعمل عصير الليمون كمبيض طبيعي لشعر البشرة ويساعد على تفتيح لون بشرتك.

2. الليمون والعسل



هذه طريقة رائعة لتجنب الصبح. عليك أن تخلط ملعقتين من السكر وعصير الليمون وملعقة من العسل. الآن ، سخني الخليط لمدة 3 دقائق وأضيفي بعض الماء لجعل الخليط أرق.

دع المعجون يبرد ثم ضع نشا الذرة على المناطق المصابة. الآن ، استخدم قطعة قماش قطنية نظيفة واضبط الشعر في الاتجاه المعاكس للنمو.

كما يساعد العسل على ترطيب بشرتك. هذه الطريقة مفيدة جدًا إذا كانت بشرتك جافة.

3. دقيق الشوفان والموز



هذه المكونات الشعبية في متناول اليد. اخلطي ملعقتين من دقيق الشوفان مع موزة واحدة ، وضعي المعجون على المناطق المشعرة. قم بتدليكه لمدة 15-20 دقيقة ، ثم اغسله بالماء العذب.

يجعل دقيق الشوفان مقشرًا مرطبًا ممتازًا ومحمل بمضادات الأكسدة المختلفة التي تزيل الاحمرار من الجلد. فهو لا يزيل شعر وجهك فحسب ، بل يمنحك أيضًا بشرة ناعمة.

4. البطاطس والعدس



اخلطي ملعقة من العسل وعصير الليمون مع 5 ملاعق من عصير البطاطس الطازج. ثم اخلطي بعض العدس بعد نقعه في الماء طوال الليل لتحضير عجينة ناعمة. الآن ، أضف المكونات وطبق هذا الخليط لمدة 20 دقيقة على المناطق المصابة. أخيرًا ، اغسليها بعد أن تجف تمامًا ، حيث تشكل العجينة قشرة رقيقة تساعد في إزالة الشعر. البطاطا عامل مبيض وبالتالي تجعل الشعر أقل وضوحا.

5. بياض البيض ونشا الذرة



بياض البيض يكون لزجًا ويصنع طبقة رقيقة جدًا على الجلد عند خلط السكر ونشا الذرة. قد لا تعمل هذه الطريقة مع المناطق المصابة بحب الشباب لأن بياض البيض يحتوي على فيتامين أ الذي قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب.