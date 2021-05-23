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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك تخطط لربط إنستجرام بـ واتسآب من خلال هذه الميزة

فيسبوك يخطط لربط
فيسبوك يخطط لربط إنستجرام بواتسآب من خلال هذه الميزة

كشفت تقارير أن شركة Facebook فيسبوك الأمريكية تسعى لربط تطبيقها للصور انستجرام بتطبيق واتسآب من خلال إرسال رموز المصادقة الثنائية على واتسآب، وذلك كمحاولة تدريجية ضمن استراتجية الشركة لدمج كل تطبيقاتها معا.  


وبحسب موقع 9to5Mac فإن فيسبوك ستسمح لمستخدمي تطبيق انستجرام بتفعيل رسائل واتسآب كبديل للرموز والأرقام عند إجراء ميزة المصادقة الثنائية . 

 

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وتتطلب ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA في تطبيق انستجرام أو أي تطبيق آخر عند تفعيلها إلى وضع رقم معين بعد كلمة السر، يتم إرساله للهاتف وبدون هذا الرقم؛ لا يمكن فتح التطبيق. 


وبدلا من إرسال الرمز أو الرقم على هاتف المستخدم تعمل فيسبوك على إرساله على رسائل واتسآب، عند كل مرة يدخل فيها المستخدم إلى تطبيق انستجرام وعدم إرسالها كرسائل النصية SMS، لحماية التطبيق والمحافظة عل الخصوصية. 


وستكون ميزة تخصيص رسائل واتسآب كبديل للرسائل النصية SMS عند تفعيل المصادقة الثنائية على انستجرام اختيارية لجميع المستخدمين، ولن يتم اجبار المستخدمين عليها، كما انه من المقرر أن يحصل عليها مستخدمو هواتف آيفون وأندرويد قريبا.  


وكانت فيسبوك قد أعلنت أن رسائل تطبيقي إنستجرام وفيسبوك ماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف حتى وقت ما في عام 2022 على أقرب تقدير.
 

فيسبوك انستجرام واتساب ميزة المصادقة الثنائية رسائل واتساب ربط انستجرام بواتساب

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