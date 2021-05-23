استشاري مناعة: هذه الفئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا قبل استشارة الطبيب .. فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة والبكتيريا ، إن الحوامل في أول 3 شهور من الحمل يجب ألا يتعاطوا أي نوع من الدواء حتى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح لا يؤخر الحمل تماما، ولا يؤدى إلى حدوث تشوهات في الجنيين ولا يضر الأم .

وأضافت نهلة عبد الوهاب خلال لقائها فبرنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى المصرية "، أن هناك الكثير من الشائعات والتكهنات حول لقاح كورونا، وهذا غير صحيح، ويجب ألا نترك عقولنا إلي هذه الإشعاعات .

وأوضحت نهلة عبد الوهاب ، أن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب أمراض المناعة الذاتية يجب عليهم استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من اللقاحات، مؤكدة أن افضل أنواع اللقاحات هو استريزينكا ويحل محلة الصيني اذا لم يتوافر .

وتابعت ، أننا لم نرصد حتى الآن أي إصابة بمرض الفطر الأسود في مصر، ويجب علينا أن نقوم بممارسة الرياضة ونقوم بشرب اليانسون لتقوية المناعة حتي لا يهاجمها أي نوع من الفيروسات .