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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري مناعة: هذه الفئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا قبل استشارة الطبيب .. فيديو

كورونا
كورونا

قالت  الدكتورة نهلة عبد الوهاب  استشاري المناعة والبكتيريا ، إن الحوامل في أول 3 شهور من الحمل يجب ألا يتعاطوا أي نوع من الدواء حتى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح لا يؤخر الحمل تماما، ولا يؤدى إلى حدوث تشوهات في الجنيين ولا يضر الأم .

 

وأضافت نهلة عبد الوهاب خلال لقائها فبرنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى المصرية "، أن هناك الكثير من الشائعات والتكهنات حول لقاح كورونا، وهذا غير صحيح، ويجب ألا نترك عقولنا إلي هذه الإشعاعات .

 

وأوضحت  نهلة عبد الوهاب ، أن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب أمراض المناعة الذاتية يجب عليهم استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من اللقاحات، مؤكدة أن افضل أنواع اللقاحات هو استريزينكا ويحل محلة الصيني اذا لم يتوافر .

 

وتابعت ، أننا لم نرصد حتى الآن أي إصابة بمرض الفطر الأسود في مصر، ويجب علينا أن نقوم بممارسة الرياضة ونقوم بشرب اليانسون لتقوية المناعة  حتي لا يهاجمها أي نوع من الفيروسات .

الأمراض المزمنة ممارسة الرياضة تقوية المناعة أصحاب الأمراض المزمنة اللقاحات الرياضة

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