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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى مناعة: لقاح كورونا يجنب الإصابة بـ الفيروس أو مضاعفاته

كورونا
كورونا

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، أستاذ المناعة والفيروسات ، إنها تلقت لقاح استرازينيكا؛ منوهة أن درجة تلقى كل فرد للقاح  مختلفة لافتة إلى أن أصحاب  أمراض المناعة الذاتية لابد أن يلجأ للطبيب الخاص به قبل توجها لتلقى اللقاح خاصة أنهم يتعاطون مثبطات مناعة ولابد أن يلجأ للطبيب الخاص به ليتحكم فى الجرعة الخاصة به .


وأضافت  "  عبد الوهاب   " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أنه ينطبق هذا الأمر لأصحاب الأمراض المزمنة ولمن يعانون ويتحسسون من الحقن عامأ ب الإبر ، لافتة إلى أن عدد الحالات التى تلقت لقاح كورونا فى انجلترا وصلت لعدد صفر وفيات بعدما كانت الوفيات كبيرة هناك .


وأشارت  إلى أن أهم أعراض كورونا  من الممكن أن تظهر على هيئة ارتفاع درجة حرارة وتكسير عظام ، لافتة إلى أن اللقاح يجنب الإصابة ب الفيروس أو مضاعفتها والتقليل من الطفرات التى تحدث فى الغلاف الخارجى  للفيروس ووجود آثار جانبية للفيروس يعد شيئا طبيعيا.
 

 

400 ألف إصابة كورونا في يوم انجلترا آثار جانبية تحدث لمتلقي لقاحات فيروس كورونا

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