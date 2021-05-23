محمد جودة: عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة.. والروح القتالية ستحسم السوبر الإفريقي
أكد محمد جودة، لاعب الأهلي السابق، أن عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة.
وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي جدد لعبد الله السعيد لمنعه من الانتقال للزمالك".
وأكمل: "الروح القتالية هي ما ستحسم السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان".
وعن مباراتي الترجي: "تحتاج لعمل فني وبدني كبير من الجهاز الفني للأهلي، كما أن الترجي سيحصل على راحة كافية بعد نهاية مسابقة الدوري التونسي".
وتابع: "لابد وأن يستغل موسيماني قائمته كاملة بسبب المشاركة في أكثر من بطولة، واللعب على حصد كافة كافة البطولات يحتاج لتعامل نفسي جيد منه".